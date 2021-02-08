Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал, почему ЕС выступает против закона о локализации в Украине, хотя у самих западных стран национальные производители являются в приоритете Он считает это логичной реакцией Европы на политику украинского правительства, которая не обеспечит нам экономическую независимость.

«Мы помним еще одного деятеля ЕС - это Жозеп Боррель, который позволил себе сказать такие слова нашему президенту, что Европа – это не банкомат. Вы знаете, во первых бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и та помощь, о которой говорят некоторые представители ЕС... на самом деле, помощью они называют кредиты, которые мы выплачиваем с процентами», - говорит экономист

Экономист объяснил, что логика европейских политиков вполне понятна, ведь они действуют как патриоты своих стран: отстаивают и защищают интересы своих граждан. Для достижения целей своих кампаний они используют все политические и экономические рычаги, а для нас в первую очередь важна реакция на эту политику украинского правительства.

Атаманюк справедливо отметил, что независимость страны начинается с экономической независимости, для чего очень важно идти по пути индустриализации: любое государство думает о том, чтобы загрузить свои предприятия, построить новые, делать глубинную переработку своего сырья и экспортировать готовую продукцию. В свою очередь Украина, по его словам, идет по пути противоположному и не ориентируется на эти приоритеты, экспортирует с каждым разом все меньше готовой продукции, а наше правительство гордится тем, что мы первые в мире по экспорту кукурузы, пшеницы и другого первичного сырья.