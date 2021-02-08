Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал, почему ЕС выступает против закона о локализации в Украине, хотя у самих западных стран национальные производители являются в приоритете
Он считает это логичной реакцией Европы на политику украинского правительства, которая не обеспечит нам экономическую независимость.
«Мы помним еще одного деятеля ЕС - это Жозеп Боррель, который позволил себе сказать такие слова нашему президенту, что Европа – это не банкомат. Вы знаете, во первых бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и та помощь, о которой говорят некоторые представители ЕС... на самом деле, помощью они называют кредиты, которые мы выплачиваем с процентами», - говорит экономист
Экономист объяснил, что логика европейских политиков вполне понятна, ведь они действуют как патриоты своих стран: отстаивают и защищают интересы своих граждан. Для достижения целей своих кампаний они используют все политические и экономические рычаги, а для нас в первую очередь важна реакция на эту политику украинского правительства.
«Какая выстраивается картина, если мы не являемся субъектами? Очень просто: украинские мигранты на их заводах создают продукцию, которую наши государственные предприятия покупают за бюджетные деньги, за деньги госпредприятий. Те компании получают прибыль, высокие зарплаты своим людям, а часть прибыли возвращают нам в виде кредитов под проценты . С точки зрения Польши, Германии, Франции, США, Японии - это грамотная политика. Ну а где же интересы украинцев и кто же их отстаивает?», - говорит эксперт.
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Атаманюк справедливо отметил, что независимость страны начинается с экономической независимости, для чего очень важно идти по пути индустриализации: любое государство думает о том, чтобы загрузить свои предприятия, построить новые, делать глубинную переработку своего сырья и экспортировать готовую продукцию. В свою очередь Украина, по его словам, идет по пути противоположному и не ориентируется на эти приоритеты, экспортирует с каждым разом все меньше готовой продукции, а наше правительство гордится тем, что мы первые в мире по экспорту кукурузы, пшеницы и другого первичного сырья.
«Но это путь страны, населения которых называют папуасами, а не населения которое гордится Сикорским, Королевым и Патоном», - заявил Атаманюк.
Ранее Атаманюк заявлял, что Украина берет долги, чтоб отдавать долги.