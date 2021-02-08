Украинский прожиточный минимум фактически является непрожиточным и наконец-то правительство обратило на это внимание. Но станем ли мы жить лучше? Экономисты назвали инициативу Кабмина «танцами с бубном» и заверили: рассчитывать на рост социальных стандартов не стоит – на это просто нет денег.

Об этом в программе «Суть событий» для Знай.uа рассказала журналист Катерина Котенкова.

Итак, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум, а именно чтобы от него зависел рост только основных социальных гарантий: минимальная зарплата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и т.д. По его словам, Министерство социальной политики уже разработало пакет законопроектов, которые утвердил Кабмин.

Премьер добавил, что также предлагается внедрить нормативы для расчета социальных выплат и сборов.Так называемые базовые величины для: социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.

Из этого сообщения Кабмина трудно что-то понять даже экспертам, особенно учитывая, что в нем говорится о четырех нормативах для расчета таких выплат и сборов, а указаны только три, да и самого законопроекта в свободном доступе нет. Но главное –эксперты все же поняли, что правительство нам в очередной раз «замыливает глаза».

Сейчас прожиточный минимум составляет 2189 грн. С 1 июля он должен увеличиться до 2294 грн, с 1 декабря – до 2393 грн.

«Что можно купить на эти деньги? Какой может быть прожиточный минимум? Если за эти деньги сходил пару раз в магазин, пополнил счет и деньги закончились. А одеться, а коммуналку заплатить, я уже молчу на какие-то развлечения – на это денег нет. Так что за прожиточный минимум такой?», - возмутилась Катерина Котенкова.

В Украине цифры прожиточного минимума настолько мизерны, что понятия «официальный прожиточный минимум» и «фактический прожиточный минимум» начали использовать даже в Минсоцполитики и в Госстате. При этом фактический показатель стабильно оказывается почти вдвое выше того, что установлен законодательно.

К примеру, летом 2020-го министр социальной политики Марина Лазебная отмечала, что фактический прожиточный минимум в Украине составляет 4,2-4,3 тыс. грн, в то время как официальный показатель на тот момент составлял 2027 грн.

Экономисты сходятся в одном: несмотря на то, что прожиточный минимум в Украине занижен до абсурда, вряд ли мы увидим его рост в ближайшей перспективе.

Если даже по мнению Министерства социальной политики реальный размер прожиточного минимума вдвое выше – это катастрофа. Таких денег не хватает для нормальной жизни людей. Прожиточный минимум нужно увеличивать. Но денег в бюджете нет. Поэтому нужно делать все для того, чтобы нормально работала экономика.

«Будут ли нормальные изменения в стране? Честно, я не верю. Денег на то, чтобы увеличить прожиточный минимум, в бюджете нет. Как они собираются считать по-новому, не знаю. Снова нас обманывают. Подслащивают пилюлю. Реальных изменений, думаю, не будет», - говорит журналист.

Ранее Politekaсообщала, что Пенсионный фонд раскрыл сроки выплаты денег пенсионерам в феврале.

Напомним, Катерина Котенкова дала развернутый прогноз на последний месяц зимы.