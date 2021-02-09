Санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи» - нелепый поступок со стороны Украины.

Так в своем блоге заявил экономист Алексей Кущ, в котором также рассказал о прошедшем в Давосе всемирном экономическом форуме и участие в нем Украины.

Он напомнил, что в прошлом году делегация из Украины была чуть ли не самой многочисленной, при этом большинство участником ездили не за личный счет, а за счет корпоративных спонсоров – грантовых организаций. Но в этом году в силу карантинных ограничений форум проходил в режиме удаленных выступлений. И в таких условиях от Украины, кроме нескольких финансово –промышленных груп, которые использовали форум для продвижения своих товаров на международном рынке, практически никто не принял участия.

«Получается, что когда можно было поехать, зачекиниться, заселфиться, пошопиться - желающих было хоть отбавляй. А когда нужно, сидя в Киеве, просто презентовать интересное выступление, презентовать некие смыслы, которые будут интересны во всем мире – тут, как в известном анекдоте, глупых нет. И умных, кстати говоря, тоже», - говорит Кущ.

Экономист припомнил также выступление нашего презедента и его известное обещание о введении в Украине механизм инвестиционных нянь, которые, как он отметил, оказались усатыми. Он объясняет это тем, что вместо симпатичных нянь для сопровождения инвестиций, о которых подумали участники прошлогоднего форума, инвесторов встретили «усатые» няни с правохранительных органов. Говоря об этом, он имеет в виду ситуацию с китайскими инвесторами «Мотор Сичи».

«До этого несколько лет назад покупка этих акций была освещена на высшем государственном уровне. Помним визит нашего вице-премьера в Китай - один из основных государственных визитов последних лет. Помним его пост о том, что большая победа в китайско-украинских экономических связях, что в Чунцине будет построен совместный украинско-китайский завод по производству вертолетных двигателей. Это как раз та самая история с покупкой акций «Мотор Сичи»: сама сделка была освещена на высшем государственном уровне. Теперь против китайских инвесторов вводят санкции, они подают на Украину в суд, несколько миллиардов долларов могут отсудить. Вот такие усатые няни», - резюмирует Кущ.

При этом, эксперт напомнил, что торговый оборот Украины с Китаем составляет около 10 млрд долларов и с учетом последних экономических тенденций, Китай для нас сейчас является страной №1 в плане партнерства. Поэтому, по его словам, санкции против китайских инвесторов со стороны Украины выглядят крайне нелепо.

«Это все равно, что плюнуть на ботинок своего самого лучшего клиента», - заявляет Кущ.

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