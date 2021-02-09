Украинцев давно предупреждают, что цены на проезд в общественном транспорте могут повыситься. Чего ждать дальше, рассказала журналистка Катерина Котенковав программе «Суть событий» для Знай.uа.

Перевозчики начали раскачивать тарифную тему еще в прошлом году. Сейчас они работают в ноль, а то и в минус. К тому же растут цены на топливо, увеличилась минималка. Главный аргумент перевозчиков — за время карантина пассажиропоток резко снизился по большинству маршрутов — в два раза и более. Возить людей стало просто невыгодно.

По словам маршрутчиков, в последнее время заметно выросла доля «серых перевозчиков». Также они жалуются, что увеличились неофициальные платежи и откаты, которые приходится заносить в кабинеты чиновников. Кроме того, с этого рынка все активнее сдирают деньги криминальные группировки и правоохранители.

Местные власти пока не дает «добро» на повышение цен, ведь такое решение точно не обрадует украинцев. Но, скорее всего, пересмотреть тарифы все же придется.

Скоро модель работы городского транспорта в Украине может кардинально измениться. Недавно в парламенте появился законопроект, который прописывает новую схему сотрудничества местной власти и перевозчиков: города будут не продавать на конкурсах маршруты, как сейчас, а, наоборот, покупать у частников транспортные услуги. То есть, вся касса перевозчиков будет идти в местный бюджет. Сколько будет стоить проезд — будут решать местные власти. Но, чтобы рассчитаться с перевозчиками, им нужно будет либо повышать стоимость проезда, либо дотировать транспорт из бюджета. А маршрутчики готовы выполнять условия местной власти — закупать новые автобусы, повышать качество услуг и тому подобное.

Однако повышение стоимости проезда ни в муниципальном наземном транспорте, ни в метро пока не планируется. То есть, тарифы, которые маршрутчики считают убыточными, муниципальных транспортников вполне устраивают. Но есть нюанс — они получают бюджетные дотации.

«Многие города будут вынуждены поднимать ценники для людей, так как не смогут компенсировать дополнительные расходы. А в некоторых небольших населенных пунктах будут вынуждены и вовсе отказаться от городского транспорта», - считает Катерина Котенкова.

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе взвинтили проезд почти в два раза, но это временно.

Напомним, Катерина Котенкова дала неутешительный прогноз по тарифам.