Экономист Алексей Кущ в своем блоге сравнил современные тенденции мировой экономики с романом Джорджа Оруела «1984»: по его словам, в мире образовывается Остазия.

В этом контексте он комментирует выступление на экономическом форуме в Давосе лидера Китая Си Цзипиня.

«Он говорил о новом глобализме, глобализме «с китайским оттенком», который должен развиваться по принципу нескольких идеологий, в том числе, политических, и одна мировая экономика - что-то похожее на «одна страна - две системы».Он говорил о том, что 50% мировой экономики сконцентрировано в азиатском регионе», - рассказывает Кущ.

Также он отметил, что одним из главных событий прошлого года был совсем не коронавирус, с точки зрения долгосрочной перспективы, а событие, которое у нас в стране практически не обсуждают –создание всестороннего регионального экономического партнерства.

«Это зона свободной торговли и свободных инвестиций с ядром в Китае, и в это торговое инвестиционное соглашение входят 10 стран АСЕАН - это экономический союз азиатских старн плюс Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Если вспоминать Оруела и роман «1984», такая вот Остазия образовывается или, как еще можно назвать, Океания - огромный конгломерат стран, который имеет колоссальные экономические конкурентные преимущества над другими государствами», - заявляет экономист.

Кущ также отметил, что этому конгломерату стран наряду с инвестиционными и финансовыми преимуществами осталось достичь преимущества технологического и тогда доминирование этих стран в мире будет полным.

«Появится новый гегемон в мировой экономике», - говорит эксперт.

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