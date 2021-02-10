Накопительную пенсию в Украине запустят уже в 2021 году

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", – сказал он.

Денис Шмыгаль

Отметим, новая система предусматривает, что каждый человек сам себе откладывает на будущую пенсию, ежемесячно перечисляя процент от заработанного. Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам.

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При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию. По расчетам Конфедерации работодателей, это может быть сумма до 1,5-1,6 тысяч гривен в месяц, то есть почти вдвое ниже сегодняшней среднестатистической пенсии.

деньги, гривна

Однако спорным вопросом введения накопительной пенсии в Украине является размер взносов и источники их уплаты. В правительстве в начале предлагают отчислять на накопительную пенсию 4% от зарплаты: 2% — от работодателя за счет ЕСВ и 2% — от работника за счет НДФЛ.

Вместе с тем, законопроект №2683 предусматривает добавление 2% к ЕСВ и 1% к НДФЛ, против чего категорически выступает бизнес-сообщество.

Кроме того, получается, что накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет, а те, кто старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо смогут накопить копейки.

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