Очередное повышение пенсионного возраста в Украине произойдет 1 апреля 2021 года

Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет, согласно закону о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым в 2011 году.

Документ предусматривал, что каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. Последний этап повышения произойдет в 2021 году.

Таким образом, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Еще одним нововведением пенсионной реформы 2017 года было постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Так, начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет.

Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Украинцы бурно реагируют на нововведения.

«Вопрос даже не в том, могут или не могут до 60 лет люди работать. Вопрос в том, что после 45-50 лет очень сложно устроиться куда-нибудь, работодатели таких считают уже немощными стариками. Исключение конечно составляют те, кто до этого возраста успел вырасти по карьерной лестнице, стал ценным специалистом. Если же ты до 50 лет работал грузчиком – хана», «Какой работник в 60 ? Кто возьмет на работу такого человека с больничными и болячками от которого только проблемы», "С работы прямиком на цвынтар", - пишут в Сети.

Добавим, также, что по словам премьер-министра Дениа Шмыгаля, уже в этом году в Украине запустят накопительные пенсии.

Такая система предусматривает, что каждый человек сам себе откладывает на будущую пенсию, ежемесячно перечисляя процент от заработанного. Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах.

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