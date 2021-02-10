В Украине только 7 млн человек, то есть, 40% от экономически активного населения, работает в штате.

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в блоге “Честный взгляд на экономику”.

“У нас в Украине, опять же, если мы берем нашу официальную статистику, порядка 18 млн экономически активного населения. Из которых 13 млн платит единый социальный взнос, то есть, зарегистрированы как плательщики налогов. Так вот, тех самых штатных сотрудников, по которым определяется средняя зарплата, а напомню, средняя зарплата определяется по компаниям с численностью штатных сотрудников от 10 человек и выше, так вот численность этих “штатников”, по официальным данным составляет всего лишь навсего 7 млн человек. То есть, примерно представляем себе пропорцию - 18 млн экономически активного населения и 7 млн штатных сотрудников, по которым Госстат определяет среднюю зарплату”, - сказал Алексей Кущ.

Он отметил, что отличие первой цифры от второй составляет 11 млн человек, а если сравнить с количеством людей, которые платят ЕСВ, то 6 млн человек.

“Таким образом, вот эта статистическая база, на основании которой Госстат рассчитывает среднюю зарплату, она охватывает всего лишь навсего 40% экономически активного населения, то есть даже меньше половины”, - подытожил экономист.

Напомним, как сообщала Politeka, в Украине введут новые трудовые книги, что изменится.

Также Politeka сообщала, средняя зарплата украинцев выросла, несмотря на карантин из-за китайского вируса.