В Киеве председатель жилищного кооператива так сильно не хотела иди с "должности", что атаковала людей газом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение одной из жильцов дома в соцсети.

Так, киевлянка Наталка Прудка рассказала, что вопиющий случай произошел в жилищном кооперативе "Арсеналец-16" в Днепровском районе.

Женщина по имени София применила газ в лицо жильцов дома. Это произошло тогда, когда люди пришли в ее рабочий кабинет, чтобы вручить документ о том, что на собрании членов кооператива был избран другой председатель.

"Собрание состоялось еще 26 декабря, но все это время она категорически не желала вступать ни с кем в контакт. На этот раз она вместе с бухгалтером забаррикадировалась в рабочем кабинете, но жители пришли с нарядом полиции и с помощью своих устройств открыли дверь. И когда Софии вручили документ, она пошла в газовую атаку. Хорошо, что не попала в полицейских, а то бы они, чего доброго, еще бы пристрелили "беднягу", - рассказала киняка.

Она также сообщила, что женщина была председателем кооператива в течение десяти лет.

По словам киевлянки, дом находится в ужасном состоянии, никого это не устраивало, поэтому жильцы и решили выбрать другого председателя.

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