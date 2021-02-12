Политолог Тарас Загородний в своем новом блоге “Тарас Загородний говорит” высказался на тему возможного третьего захода Юрия Витренко на пост вице-премьера, и одновременно министра энергетики

«В Украине, в частном секторе, те зарплаты, которые Витренко и Коболев нарисовали себе за счет поднятия тарифов, просто не существуют. Меня крайне удивляют эти рыночные «топ-менеджеры», - заявляет политолог в своем блоге

Загородний подметил, что даже у руководителя норвежской нефтяной компании, с огромными оборотами и продажами по 15 млрд. за год, зарплата намного меньше, чем у гражданина Коболева.

«Прошу заметить, как состояние товарищей Витренко и Коболева благополучно увеличилось, как только они «одержали победу» над Газпромом. Не принимая абсолютно никакого участия в данной ситуации, они, вместе с руководителем наблюдательного совета, успешно выписали себе премию в размере 40 млн», - высказался политолог.