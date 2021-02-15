Можно рискнуть, если есть несколько десятков тысяч долларов, которые вам не жалко - именно так на вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в биткоин, отвечает экономист и политолог Алексей Кущ. О перспективах инвестирования эксперт рассказал в своем видеоблоге.

«Риск такой же, как в казино, разве может немного ниже, а вероятность получения прибыли несколько выше», - сказал он об инвестировании средств в биткоин.

По словам эксперта, тема биткоина уже «пошла в народ», а это значит, что на рынке - очевидный перегрев.

«Лично у меня есть так называемый« тест таксиста», я его применяю во время каждого кризиса. Как только таксисты начинают рассказывать, что куда-то надо вкладывать деньги, значит на этом рынке серьезный перегрев, и средства надо забирать ... Сейчас таксисты говорят, что надо вкладывать в биткоины», - прокомментировал Кущ.

По его словам, многие аналитики прогнозируют, что биткоин, вполне вероятно, в 2021 году существенно подорожает - до 200, а то и 600 тыс. долларов. Рост котировок связан с тем, что сам объем эмиссии биткоина ограничен, его нельзя «штамповать», как деньги, возникает инфляция финансовых активов.

«Цена на биткоин будет расти. Теневой сектор экономики переходит на биткоин, чтобы предотвратить финансовому мониторингу, есть спрос на эту валюту со стороны теневого сектора. Если мировые регуляторы не зажмут гайки на рынке криптовалют, а такие риски есть», - прокомментировал эксперт.

Он отмечает, что следует ожидать перезагрузки валютной системы. На смену фиатним деньгам приходит система цифровых валют и международных криптовалют.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что экономист Кущ рассказал, как в США формируются цены на топливо.

Ранее Кущ рассказал, как американцы следят за нашими политиками.