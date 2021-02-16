Украина никогда не догонит Польшу по уровню зарплат с существующей сырьевой моделью экономики
Об этом сказал экономист Алексей Кущ в своем блоге “Честный взгляд на экономику”.
“Заявление премьер-министра о том, что через 10 лет мы выйдем на уровень зарплат Польши - оно, естественно, нешуточно взбудоражило неокрепшие умы в нашей стране. Все начали уже как бы готовиться возвращаться из Польши в Украину в ожидании этих самых зарплат. И вот я хочу вам предложить очень простую экономическую модель. Точнее, вначале экономическое объяснение, а потом экономическую модель. И вы сразу поймете, что нынешнюю Польшу: нынешнюю, будущую Польшу, Украина с существующей моделью экономики, именно с сырьевой моделью экономики, рентной и коррупционной - никогда не догонит”, - сказал Алексей Кущ.
Он отметил, что на вопрос сможет ли Украина догнать по уровню зарплат Польшу, можно ответить, что это невозможно.
“И это не произойдет, потому что для этого нет глубинных экономических первопричин… Мы никогда не сможем выйти на этот уровень, потому что все время будет срабатывать так называемый “экономический отсекатель”. Это как ограничитель скорости в автомобиле. Ты можешь жать на педаль газа, но автомобиль быстрее 90 км в час не поедет. Для того, чтобы у нас были такие зарплаты, как в Польше, нужно менять экономическую модель развития экономики. Соответственно, отказываться от сырьевой модели, переходить к модели более сложной экономики, с более глубокой переработкой сырья, с выпуском товаров с высоким уровнем добавочной стоимости”, - добавил экономист.
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Напомним, как сообщала Politeka, экономист заявил, что своими инициативами Министерство экономики ужесточает ситуацию на рынке труда и выгоняет бизнес в другие страны.
Также Politeka сообщала, что по мнению нардепа, чтобы провести экомодернизацию, украинским предприятиям нужны миллиарды и десятилетия, а не закручивание гаек.