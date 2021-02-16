Украина никогда не догонит Польшу по уровню зарплат с существующей сырьевой моделью экономики

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в своем блоге “Честный взгляд на экономику”.

“Заявление премьер-министра о том, что через 10 лет мы выйдем на уровень зарплат Польши - оно, естественно, нешуточно взбудоражило неокрепшие умы в нашей стране. Все начали уже как бы готовиться возвращаться из Польши в Украину в ожидании этих самых зарплат. И вот я хочу вам предложить очень простую экономическую модель. Точнее, вначале экономическое объяснение, а потом экономическую модель. И вы сразу поймете, что нынешнюю Польшу: нынешнюю, будущую Польшу, Украина с существующей моделью экономики, именно с сырьевой моделью экономики, рентной и коррупционной - никогда не догонит”, - сказал Алексей Кущ.