Украина может привлечь белорусских айтишников налоговыми послаблениями, культурными ценностями и общей ментальностью
Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.
“Польша и страны Балтии начали настоящую “охоту”, в хорошем смысле этого слова, за IT-специалистами. Правительство Польши, правительство Латвии открыли специальные сайты для IT-специалистов с Беларуси, где каждый желающий гражданин Беларуси может получить всю информацию: от подачи заявления в онлайне до получения вида на жительство и способствования в получении ипотеки, банковского кредита, открытия банковского счета, возможности снятия офиса, обеспечения всех социальных вопросов, если он планирует переехать с семьей”, - сказал Юрий Атаманюк.
Он отметил, что это нормально, когда страны ведут такую политику.
“В данном случае, как должна поступать Украина: в Украине 450 тыс. айтишников. Если бы мы поборолись за тех тысяч 40-50, это половина айтишников Беларуси - поставить себе такой план, то это увеличение нашего IT-рынка на 10%. Соответственно, и ВВП. Соответственно, и потребление. Потребление я имею в виду даже через переезд к нам айтишников из Беларуси. Потому что средняя зарплата сегодня в IT-сфере Беларуси сейчас 1700 евро в месяц. Средняя. Ну, по сравнению с немцами, у которых зарплата 5000 евро, то есть, в три раза меньше. Это и привлекает международные компании в Беларусь”, - добавил экономист.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
В "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" пришел "двойник" Влада Ямы: "В его глазах можно утонуть"
Игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина..."
Оборвалась жизнь легендарного украинского певца, детали трагедии: "Это огромная потеря!"
Редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед"
По его словам, нужно не смотреть как поляки и латыши будут переманивать к себе интеллектуалов, а быть прагматичными.
“Нужно срочно принимать закон о реальной поддержке IT-бизнеса. О преференциях тем, кто хочет открыть новое IT-предприятие. О налоговых послаблениях. Налог не может быть на IT-бизнес больше 5%. Иначе все свои доходы они будут получать в других странах на нерезидентских счетах и мы это никогда не словим. Только нужно привлекать налоговым полем, привлекать легкими законодательными инициативами”, - подчеркнул Атаманюк.
Он отметил, что Украина не сможет соперничать с Польшей по уровню инфраструктуры, но зато в Украине с Беларусью есть много общего, в том числе и культурные ценности, общая история и ментальность и схожесть языка.
Напомним, как сообщала Politeka, в Украине слабые перспективы роста IT сферы, поскольку страна даже в цифровом бизнесе экспортирует то же самое сырьё, только цифровое.
Также Politeka сообщала, что в Беларуси во время протестов начались проблемы с интернетом.