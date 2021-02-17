Украина может привлечь белорусских айтишников налоговыми послаблениями, культурными ценностями и общей ментальностью

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“Польша и страны Балтии начали настоящую “охоту”, в хорошем смысле этого слова, за IT-специалистами. Правительство Польши, правительство Латвии открыли специальные сайты для IT-специалистов с Беларуси, где каждый желающий гражданин Беларуси может получить всю информацию: от подачи заявления в онлайне до получения вида на жительство и способствования в получении ипотеки, банковского кредита, открытия банковского счета, возможности снятия офиса, обеспечения всех социальных вопросов, если он планирует переехать с семьей”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он отметил, что это нормально, когда страны ведут такую политику.

По его словам, нужно не смотреть как поляки и латыши будут переманивать к себе интеллектуалов, а быть прагматичными.

“Нужно срочно принимать закон о реальной поддержке IT-бизнеса. О преференциях тем, кто хочет открыть новое IT-предприятие. О налоговых послаблениях. Налог не может быть на IT-бизнес больше 5%. Иначе все свои доходы они будут получать в других странах на нерезидентских счетах и мы это никогда не словим. Только нужно привлекать налоговым полем, привлекать легкими законодательными инициативами”, - подчеркнул Атаманюк.