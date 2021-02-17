Народный депутат Антон Поляков в своем новом блоге на YouTube рассказал о требованиях МВФ к украинской антикоррупционной инфраструктуре

«Законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры. Скорее всего тут речь идет о требование по принятию более жесткого законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за незаконное декларирование. Принятый Радой в прошлом году законопроект с точки зрения МВФ очень мягкий. Зеленский уже внес в Раду новый законопроект, но до сих пор за него почему то так и не проголосовали?», - спрашивает Поляков.

По его мнению, наш Высший совет правосудия тоже должен перейти под контроль "международных экспертов", делегируемых западными структурами. И Зеленский уже заявил, что внес соответствующий законопроект в Раду.

«Таким образом они хотят снять опасение МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Речь идет и о гарантиях "неприкосновенности" главы НАБУ Сытника, который после принятия решения КСУ о незаконности указа о его назначении находится в подвешенном состоянии. На Западе хотят, чтоб Рада приняла уже согласованный Кабмином законопроект о том, что Сытник остается при своих полномочиях до истечения их срока. Пока этого не сделано. Также скоро стартует конкурс по главе САП. Западные структуры хотели бы, чтоб его возглавил человек, который был бы им полностью лояльным и работал бы в связке с Сытником», - добавил Поляков.