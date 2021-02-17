В Украине в 1985 году ежедневно поднималось в воздух более 1000 самолетов, в том числе и для гражданского авиасообщения.

Об этом сказал в своем блоге политический эксперт Руслан Бортник.

“В 1985 году ежедневно с 1 апреля по 30 сентября с Черкасского аэропорта улетало 80 рейсов. В свое время мы имели очень развитую систему и сеть гражданского авиасообщения. Каждый областной центр и не только, и множество районных центров, имели сообщение с областными центрами, столицей Украины, с другими городами бывшего Советского Союза. Ежедневно в Украине поднималось в воздух более 1000 самолетов, 1000 бортов”, - сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что сегодня ситуация противоположная - даже до пандемии COVID-19 на табло аэропорта “Борисполь” и еще десяти других кое-как работающих пассажирских аэропортов можно было увидеть, что в лучшем случае в день поднимается 50-70 рейсов.

По словам эксперта, в частности с Черкасского аэропорта в 1985 году отправлялись рейсы в Ригу, Ровно, Москву, Киев, Житомир, Жашков, Звенигородку, Кировоград, Монастырище, Сумы, Тальное, Умань, Христиновку и Кременчуг.

Напомним, как сообщала Politeka, наша гордость самолет “Руслан” эффектно взлетел с заснеженного аэродрома под Киевом.

Также Politeka сообщала, что Украина может создать собственные беспилотники за 2 миллиарда гривен в течение 3-4 лет.