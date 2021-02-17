Демографические процессы в Украине – одни из худших в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность жизни ниже, чем средний показатель по миру.

Об этом в программе «Суть событий» для Знай.uа рассказывает журналистка Катерина Котенкова.

По прогнозам, к 2050 году население нашей страны на 37% будет состоять из жителей в возрасте 60+, а в ближайшие 30 лет количество людей старше 80 лет увеличится втрое. Согласно пессимистическому прогнозу, через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.

Институт демографии и ООН прогнозируют, что в 2050 году на 30 млн населения Украины будет приходиться около 12 млн пенсионеров. Текущее соотношение – 38 млн на 11 млн. Но не все украинцы трудоспособного возраста платят ЕСВ, за счет которого в Украине выплачиваются пенсии.

«То, что нас не 42 миллиона –это понятно и без статистики. Я в эту статистику не верю. Думаю, украинцев осталось гораздо меньше. Кто-то говорит о цифре в 35 млн, кто-то о 30 и даже 25. Причин стремительного сокращения населения эксперты называют несколько – от катастрофической трудовой миграции к высокому уровню смертности: на 100 умерших в стране приходится лишь 63 родившихся», - говорит журналистка.

По данным Государственной службы статистики, 29,14 млн граждан Украины живут в городах, 12,76 – в селах. Украинцы стремятся устроиться в городах, причем лучше – в городах-миллионниках. Основная причина такой тяги к крупным городам очевидна: высокий уровень жизни, хорошие зарплаты, легче найти работу.

Население Украины не только вымирает, но и неуклонно стареет. Сегодня пенсионеры составляют почти четверть населения страны. А количество детей и подростков до 14 лет за годы независимости существенно сократилось: с 21% до 15%.

По словам экспертов, старение населения не является уникальной украинской проблемой – эта тенденция сегодня характерна для большинства стран мира. Однако Украина имеет свои особенности, которые ухудшают ситуацию.

Украинские пенсионеры первыми попадают под удар всех так называемых реформ. Ведь с увеличением числа пожилых людей в обществе растут ресурсы, необходимые для удовлетворения их потребностей – выплата пенсий и пособий, услуги здравоохранения и тому подобное. Развитым обществам удается постепенно адаптироваться к этим изменениям и воспринимать пожилых людей не как бремя для государства, а как полноценных членов социума. Украина, к сожалению, до такого уровня развития пока не дошла.

Кроме того, на старение украинского населения влияет еще и трудовая миграция. Из Украины выезжают наиболее квалифицированные, предприимчивые и мобильные граждане, то есть качество человеческого капитала снижается.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране сегодня составляет 72 года. Это не самый высокий показатель в мире – к лидерам списка нам очень далеко. Но по сравнению с мировым показателем в 67,2 года наши 72 года выглядит не так уж плохо.

Поражает десятилетняя разница между украинским «мужским» и «женским» показателем – 67 и 77 лет соответственно. Ожидаемая продолжительность жизни по миру для мужчин составляет 65 лет, а для женщин – 69,5 лет, то есть разница всего в 4,5 года.

«Поэтому скоро и правда возникнут проблемы с пенсиями. Как я уже говорила не раз, нужно заботиться о пенсии смолоду. Помогайте пожилым родителям и родственникам. Пенсии у нас маленькие. Жить за них невозможно», - констатирует Катерина Котенкова.

Напомним, Котенкова рассказала, что весной подорожают хлеб, овощи и фрукты.

Ранее Politeka сообщала, что пенсии будут считать по-новому.