За зимний период задолженность по уплате тарифов выросла больше чем на 20 млрд грн и до конца марта составит около 100 млрд грн.

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“За зимний период задолженность по уплате тарифов выросла больше чем на 20 млрд. Каждый месяц она растет на 7 млрд. Сейчас пройдет отчет полностью за январь, пройдут тарифы за февраль и март месяц и у нас будет общая задолженность уже под 100 миллиардов гривен. И количество неплательщиков, количество должников, у нас же тоже выросло. В прошлом году на 300 тыс., и к окончанию первого квартала еще на 50 тыс. вырастет”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он отметил, что политика «Нафтогаза» подразумевает себестоимость газа по 2,5 грн и продажу по 7, потому что многие не могут платить по 2,5 и чтобы они могли перераспределить - установили такую цену. Однако, для перераспределения газа в Украине платят налоги и должна осуществляться социальная политика.

“Поэтому, эта политика - она преступная и для генерирующих компаний и для народа Украины”, - подчеркнул Атаманюк.

Напомним, как сообщала Politeka, по мнению эксперта, производство электрики сейчас держится на минимуме, повышение тарифа на передачу электроэнергии его добьет.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк раскритиковал социальную политику власти и назвал ее “тарифным геноцидом”.