В случае ликвидации Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) могут запереживать международные доноры, которые в свое время финансировали его создание.
Об этом в программе«Романенко Беседы» заявила народный депутат Галина Янченко.
«Ликвидировать АРМА – это самое простое, что можно сделать. Ликвидировать, передать их полномочия в ОГП, НАБУ – пусть занимаются. Но у меня есть опасения, что могут очень сильно по этому поводу запереживать посольства, международные доноры, которые в свое время финансировали создание АРМА», - говорит она.
По ее мнению, прежде всего, в АРМА нужно назначить нормального руководителя.
«Орган с такими сумасшедшими полномочиями не имеет почти полтора года постоянного руководителя. Там есть временно исполняющий обязанности, который может чудить как в последний день», - отметила нардеп.
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Но конкурс на назначение руководителя АРМА не сформирован, поскольку антикоррупционный комитет Верховной Рады уже полгода не может решить, кого туда делегировать.
«Перезагрузка кадровая – это первое, что нужно. Второе – нужно запретить АРМА продавать имущество до приговора суда. Как минимум для того, чтобы владелец имущества мог вернуть его себе», - считает Янченко.
Она отметила, что в реформировании АРМА должны быть заинтересованы все граждане Украины, у которых есть хотя бы какое-то имущество: квартира, машина, участок, дом, завод и прочее.
«Я лично всю политическую вину за то, что происходит, возлагаю на голову антикоррупционного комитета. Она должна была организовать процесс поддержки обсуждения законопроекта по реформированию АРМА. Вторая история – у нее фактически провален отбор конкурсной комиссии. Полгода в комитете ничего не происходит. Полгода назад объявлен конкурс на комиссию, и ничего не происходит. Людей даже не позвали на собеседование», - заявила нардеп.
По словам Янченко, на прошлой неделе на нее началась информационная атака – представители АРМА якобы заказывают против нее джинсу в различных изданиях.
«Я поняла, что с ними надо прекращать играться, и надо эту историю делать публичной», - говорит она.
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