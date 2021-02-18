Офис Президента находится “на растяжке”, поскольку какую бы кандидатуру на пост премьер-министра они не выбрали - это решение будет иметь минусы для руководства страны и для президента в частности.

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“Нас ждут серьезные политические баталии. Я вам скажу, то, что Шмыгаль до сих пор на должности - это именно в том и причина, что Офис Президента находится на так называемой растяжке. Что любое решение имеет минусы для сегодняшнего руководства страны и для президента в частности. Мы же понимаем с вами, что если это Саакашвили, то Саакашвили не будет слепым исполнителем “хотелок” Офиса и других центров влияния. Он будет вести себя как самодостаточная фигура со своей политикой”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он отметил, что в таком случае возникнет конфликт.

“Если это Витренко - это удар по рейтингам. Поэтому, непростые времена ждут нас в ближайшие месяцы… При том, что сегодня Офис Президента переживает за падение рейтингов - ну, я вам скажу - назначение Витренко - это будет контрольный выстрел по рейтингам власти”, - подчеркнул политолог.

Напомним, как сообщала Politeka, Медведчук считает, что мы наблюдаем крах финансовой и бюджетной системы.

Также Politeka сообщала, что Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда, который предусматривает рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и ее индексацией.