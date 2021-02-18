В Украине единый социальный взнос в 22% нужно платить на суммы, которые меньше 15 минимальных зарплат, то есть - 90 тыс. грн. Зарплаты большего размера не облагаются налогом

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в блоге “Честный взгляд на экономику”.

“Вот такой вот момент как ограничение базы налогообложения единых социальных взносов. Вот у нас мы все платим 22% в Пенсионный фонд с нашего Фонда оплаты труда. И многие по аналогии думают, что тот же Коболев или Витренко получая свои премии, бонусы, вот, например, Витренко получает 4 млн долларов в виде бонусов или премий, не знаю, как там у них это называется… Все думают, что они платят с этой суммы, вот с этих десятков миллионов гривен, которые получают, что они платят тоже 22% ЕСВ в пенсионный фонд. А на самом деле, база налогообложения ЕСВ в Украине ограничена 15 минимальными зарплатами. То есть, 90 тыс. грн”, - сказал Алексей Кущ.

Он пояснил, что тот, кто получает 10-90 тыс. грн зарплату - с них снимают единый социальный взнос в размере 22%, но тот, кто получит миллион - он заплатит ЕСВ с базы налогообложения в 90 тыс. грн.

“А все остальные его доходы уже ЕСВ облагаться не будут. То есть, человек получает миллион, а он платит 22% с 90 тыс. грн. А уже 910 тыс. грн, которые идут сверх этой суммы, они уже ЕСВ не облагаются. То есть, видим абсолютный момент несправедливости”, - добавил экономист.

Напомним, как сообщала Politeka, Котенкова отметила, что в Украине скоро возникнут проблемы с пенсиями.

Также Politeka сообщала, что украинцев хотят обязать платить новые суммы, с кого на этот раз "сдерут" деньги.