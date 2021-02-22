Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире программы «Скажи-ка, дядя», рассказал, что творится на газовом рынке и чем заполнены газовые хранилища Украины.

«В 2015 году, запустили закон о рынке газа, сказали, что российский газ плохой, и теперь мы покупаем только европейский. Народ сказал, хорошо, у нас есть трейдер в Швейцарии, который поставляет газ по максимальной планке. НАК «Нафтогаз» пошел тем же путем, все контракты проходят через швейцарскую дочку, через которую фрахтуется мальтийский, люксембургский, лихтенштейнский газ», - рассказывает Землянский.

Гость программы рассказал, как в 2017 году появилась идея: на базе подземных хранилищ создать таможенный склад, где нужно было поменять нормативку, так как к таможенному складу существует ряд требований.

Далее Землянский объясняет зрителям, что представляет собой вышеупомянутый таможенный склад.

«Это товар, которой проходит по территории страны, в режиме транзита. То есть это не растаможенный товар, который должен уйти либо растаможиться здесь. За хранение такого товара, конечно же, платят, и цена очень даже конкурентная в сравнении с европейскими хранилищами», - резюмирует Землянский.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что украинцы не должны платить коррупционный налог на газ, добываемый в Украине.

Кроме этого, ранее Загородний рассказал, кто может войти в новую коалицию.



