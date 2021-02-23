ВГО «Асоціація платників податків України» проведе вебінар та надать практичну допомогу при заповненні Декларації про майновий стан і доходи

Шановні платники податків!

Інформуємо Вас, що з 1 січня 2021 року стартувала щорічна кампанія декларування доходів за 2020 рік, яка триватиме до 30.04.2021 року. В продовж цього терміну особам, яким згідно чинного законодавства необхідно задекларувати свої доходи за минулий рік та подати до податкового органу за місцем обліку «Декларацію про майновий стан і доходи», форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 (у редакції наказу від 25.04.2019 р. №177).

З метою недопущення помилок та надання практичної допомоги Вам при заповненні Декларації про майновий стан і доходи, Генеральна Дирекція ВГО «Асоціація платників податків України» готує проведення Вебінару на тему: «Податок на доходи фізичних осіб. Майнове декларування 2020».

Для якісного проведення заходу, який заплановано на 18 березня цього року та буде проведено он-лайн у форматі відео-конференції, пропонуємо Вам у термін до 05 березня (включно) на електронну адресу Асоціації:

info-appu@ukr.net надати, у випадку наявності, проблемні питання для їх опрацювання та висвітлення відповідей під час проведення Вебінару лектору Лесі Кашпур - начальнику управління методології та роз'яснення податкового законодавства ВГО АППУ.

Шановні платники податків!

Звертаємо Вашу увагу, що надання відповідей та роз'яснень стосовно питань оподаткування, ВГО «Асоціація платників податків України» надає, виключно, особам, які зазначають свої реєстраційні дані (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації, контактний телефон) в своєму запиті, а також платникам податків - членам Асоціації.

З повагою,

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко