Власти заявляют, что причина роста жилищно-коммунальных тарифов - это системные проблемы, которые были заложены уже давно. Но в то же время ничего не делает для их решения, хотя имеет соответствующие полномочия. Об этом в своем блоге сказала журналистка Екатерина Котенкова.
«Впервые с момента назначения министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заговорил о жилищно-коммунальных услугах. Власти собираются уменьшить платежи за отопление путем энергомодернизации - комплексной модернизации многоквартирных домов. Вы, наверное, думаете, что для этого людям дадут денег. Нет, это будут «теплые кредиты» и Фонд энергоэффективности», - комментирует она.
Журналистка объясняет, что на 2021 на «теплые кредиты» выделено всего 150 миллионов и только для индивидуальных домов, а не для многоквартирных.
«Неужели господин Чернышев об этом не знает? А по Фонду энергоэффективности, то есть только 300 заявок. 300 заявок почти 200 000 многоквартирных домов - это 0,15%», - комментирует Котенкова.
Поэтому так называемая комплексная модернизация превращается в то, чтобы люди сами брали кредит и модернизировали свои дома. То есть, стоимости тарифов это никак не повлияет.
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«К слову, Чернышев озвучил ту самую «интересную идею», о которой Зеленский год назад говорил, обещая снизить уже к этой зиме тарифы на отопление вдвое. То есть, новых «интересных идей» у Зеленского для нас нет», - отмечает Котенкова.
Пока тарифы приостановлены, но неизвестно, что будет после окончания отопительного сезона.
«Что изменилось в ЖКХ? Ничего. Изменится что-то в ближайшее время? С трудом верится», - добавляет журналистка.
Напомним, Котенкова заявила, что конец эпохи бедности так и не наступил, зато началась эпоха нищеты.
Также она спрогнозировала, что в ближайшие годы стоимость услуг ЖКХ вырастет.