Многие власти пытались создавать рабочие места, поднимать экономику, но пенсионная система лучше не стала, да и экономика лучше не стала

Об этом в своем новом выпуске программы «Суть событий» на YouTube рассказала журналистка Катерина Котенкова.

«Как я уже не раз говорила в своих программах. Я не надеюсь на государство. Нужно самостоятельно себе копить на пенсию. Но, по уровню накоплений Украина отстает как от развитых, так и от развивающихся стран, находясь на уровне бедных и стагнирующих. Уровень валового накопления капитала Украины является невысоким — 13% ВВП», - говорит Котенкова.

По ее словам, в то же время, по данным Мирового банка, уровень валовых накоплений в Китае в 2019 году составил 43% от ВВП. При этом, мы имеем не только низкий уровень валового накопления капитала, но и чрезвычайно низкий уровень накоплений домохозяйств — с 2015 по 2018 годы он находится в среднем на уровне 1.5% от доходов домохозяйств, а в 2019 достиг отрицательного значения -4%.

«Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний уровень накоплений домохозяйств в 2019 году по странам ЕС составил 6.2%, в США — 8%. Китайские домохозяйства в 2016 году откладывали больше 36% своих доходов», - продолжает Котенкова.

Как известно, власти уже не раз говорили о накопительных пенсиях, и вроде как в этом году собираются их ввести.

«Но, проблема в том, что для того, чтобы человек с трудовым стажем 40 лет мог рассчитывать на выплату накопительной пенсии в размере 40% от его зарплаты при выходе на пенсию, при среднем времени дожития на пенсии 20 лет, ему нужно откладывать около 20% своего заработка. Что же предлагает нам правительство? Накапливать 4% от своего заработка. При таком уровне накоплений, не более 5% участников системы смогут рассчитывать на накопительную пенсию выше прожиточного минимума, а коэффициент замещения — отношение накопительной пенсии к зарплате не превысит 12% даже для самых молодых украинцев, которые будут копить 40 лет», - считает Котенкова.

Добавляя, журналистка говорит, что становится понятно, такая новая реформа не решит проблему.

«От введения накопительной пенсии кризис пенсионной системы никуда не денется, и пенсионеры богаче не станут», - резюмирует она.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что о бозреватель Екатерина Котенкова объяснила, для чего в Украине создают жилищно-коммунальную инспекцию.

Кроме того, Котенкова заявляла, что сомнительно, чтобы «слуги народа» поддержали законодательные инициативы Порошенко.