Ситуация на энергетическом рынке будет ухудшаться, однако в этом виноват не только Юрий Витренко.

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил украинский профсоюзный и политический деятель, народный депутат Михаил Волынец.

По его словам, на ситуацию, которая сложилась в энергетической отрасли, надо смотреть комплексно – в этом виноваты и Кабинет министров, и Верховная Рада, и Офис президента.

«И исполнительная власть, и парламент, и Офис президента недостаточно обращали внимания и не серьезно отнеслись к подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года. И ситуация только ухудшается», - отметил Волынец.

Ранее Politeka сообщала, что Катерина Котенкова рассказала детали закона о ЖКХ, который вступит в силу в мае.



Также Politeka сообщала, что украинцы могут экономить от 10 до 30 млрд грн расходов на электроэнергию в год.