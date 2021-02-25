Экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» назвал четыре этапа, в которые будет происходить диверсификация экономики в Саудовской Аравии и рассказал, в чем заключается суть этих реформ.

«Саудовская Аравия, с точки зрения инвестиционной активности - один из интересных партнеров на ближнем востоке. Страна, которая создала колоссальный национальный резервный фонд, за счет экспорта нефти - в нем сейчас находятся триллионы долларов, страна, которая запускает очень интересную программу диверсификации своей экономики и ослабления ее энергетической зависимости», - говорит Кущ.

Он отмечает, что Саудовская Аравия осознала окончание нефтяного века и сейчас страна пытается диверсифицировать свою экономику, провести необходимые структурные реформы, перезагрузить ее и ослабить зависимость от нефтяного экспорта. Это будет происходить в четыре этапа, первый из которых - создание национального резервного фонда и стимулирование необходимых инвестиционных ресурсов - уже завершен.

«Второй этап - это создание в Саудовской Аравии производств, которые могут расширить сложность инвестной экономики. Они сейчас активно покупают по всему миру технологии, права на использование нематериальных активов, авторские права и собираются строить заводы и производить в стране различные товары с высоким уровнем добавочной стоимости. В этом плане можно вспомнить о знаменитом проекте, когда Саудовская Аравия хотела купить у Украины проектную документацию и права на нематериальные активы на производство транспортного самолета АН-132», - рассказал экономист.

Он отметил, что это было крайне неудачное решение украинских властей, потому что правильные страны продают готовые самолеты, а не интеллектуальную собственность. При этом в прошлом году стало известно, что Саудовская Аравия отказывается от реализации этого проекта. Он рассказал также, что эта страна получила разрешение США и Израиля на строение АЭС, что, в отличие, например, от таких планов в Иране, не вызвало никаких сопротивлений и никакого давления и первый реактор этой АЭС уже работает в тестовом режиме.

«Это свидетельствует о том, что Саудовская Аравия развивается скорее в сторону развития атомной энергии, не говоря уже об энергосберегающих технологиях. И это уже второй уровень диверсификации их экономики: развитие различных энергетических проектов, в том числе связанных с энергосберегающими технологиями», - отметил Кущ.

Третий уровень - это покупка активов по всему миру, в частности, экономист отметил, что Саудовская Аравия планирует создать закрытый паевой венчурный фонд для инвестиций в РФ и других странах. И четвертый этап политики этих структурных реформ - это проект строительства города будущего Неом.

«Саудовская Аравия планирует в него вложить 500 милиардов долларов. Это будет город, где роботов будет больше, чем обычных людей, и где будут применены самые современные энергосберегающие технологи, технологии утилизации отходов и эко-технологии. То есть это такой будет первый в мире самодостаточный, с точки зрения энергосбережения и потребления ресурсов, город. Первый в мире эко-мегаполис 21 века», - рассказал Кущ.

Ранее Кущ заявил, что нефтяной век закончился, как когда-то каменный, и нужно к этому готовиться.

Напомним, Загородний рассказал, зачем Украина ввела санкции против Китая.



