Потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией очень ограничен. Так заявил Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» и объяснил, почему нам будет сложно зайти на рынок этого государства.
«Во всех проектах, где может быть место Украины, мы традиционно рассматриваем партнерство с такими странами как Саудовская Аравия с точки зрения экспорта своего аграрного сырья. Продать завод по строительству самолетов не смогли, значит будем продавать зерно и подсолнечное масло», - говорит эксперт.
Он считает, что потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией очень ограничен, потому что основную часть продовольственного рынка Саудовской Аравии занимает, опять же к сожалению для нас, РФ. В частности, Саудовская Аравия закупает очень большие объемы ячменя, и эти поставки закрывает Россия.
«Украина продает Саудовской Аравии продукцию на 500 миллионов долларов в год, из которых 200 приходится на аграрный экспорт. Если посмотреть емкость аграрного рынка Саудовской Аравии, потенциал роста для нашей страны не большой и в этом случае наращивать эти объемы будет достаточно сложно», - говорит экономист.
Он также отмечает, что не складывается сотрудничество и в сфере высоких технологий, поскольку Саудовская Аравия является стратегическим партнером США, которые довольно ревниво относятся к продаже Саудовской Аравии любых видов вооружения, считая ее своим рынком. Поэтому зайти на рынок Саудовской Аравии с какими-то нашими военными или авиационными технологиями будет сложно, что подтвердил опыт с продажей прав на построения завода по производству АН-132.
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«И какие-то проекты предложить Саудовской Аравии мы не можем, потому что для этого нужно то, что ценится в Саудовской Аравии - это преемственность. Саудиты любят работать либо с классическими демократическими странами, где сильные институции - это США, так как они понимают приблизительно вектор стратегических интересов этой страны, или они любят работать с такими авторитарными долгоиграющими режимами как Россия. Думаю, они с большим удовольствием вкладывались бы в Беларусь, чем в Украину. Украина для них достаточно нестабильна», - резюмирует Кущ.
Ранее Politeka сообщала, что Саудовская Аравия нанесла нефтяной удар по РФ.
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