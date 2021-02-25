Налог на Google будут платить все транснациональные компании с оборотом более 3 млрд. Сделать они это смогут с электронного кабинета в валюте.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“От трех. Мы считаем три миллиарда… Мы говорим о налоге на Google так называемом, который не новый налог, а который просто НДС, налог на добавленную стоимость. Но он и сейчас должен платиться с этих услуг. Никого не хочу шокировать, но сейчас, по закону, он должен платиться. Но он не платиться, потому что администрирование не работает, так как это нерезиденты. Платежи идут непосредственно нерезидентам от наших пользователей, и нет механизма, который позволил бы этим нерезидентам платить налог в Украине”, - сказал Даниил Гетманцев.

По его словам, может быть такое, что какие-то услуги станут дороже на 20%, а какие-то нет.

“Это вопрос ценообразования. Но давайте не об этом сейчас. Давайте о том, что почему мы должны платить налог за хлеб, за колбасу, за молоко, собственно говоря, вернемся к нашим медикам, пенсионерам, которые не могут - это товары первой необходимости, они не могут их не покупать. И должны платить НДС. А налог на рекламу в Facebook какого-то политика, который хочет стать популярным, мы не должны платить. Это что - правильно перераспределение? Мы что, действительно с вами льготируем доходы больших транснациональных корпораций и тех, кто пользуется их услугами? Льготируем в ущерб пенсионерам, ущерб бедным? Куда мы с вами идем”, - добавил чиновник.

Он отметил, что 83 страны мира уже ввели такой механизм для транснациональных корпораций.

“Простой механизм. Мы делаем электронный кабинет, идя по практике зарубежных стран. Мы ничего нового не выдумываем, на самом деле. Все, что мы вводим сейчас, все уже работает. Начиная от фискализации и заканчивая антиофшорным законом, и тоже налог на Google - мы все берем за границей. Ничего Гетманцев не сидит, не выдумывает и экспериментов никаких не ставит… В электронном кабинете мы разрешаем удаленно регистрироваться нерезиденту на английском языке. Платить налог в валюте на наш счет бюджетный. Не изменяя свой резидентный статус. Потому что для них очень важен резидентный статус”, - сказал Гетманцев.

По его словам, представители Facebook заявили, что они готовы будут платить, если в Украине такое введут.

Напомним, как сообщала Politeka , платить налоги заставят по-новому, в Раде предупредили украинцев: "Мы будем бороться за..." .