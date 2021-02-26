На создание украинского беспилотника понадобится 7 лет, сейчас оформляют юридический статус.

Об этом сказал последний президент ГП “Антонов” Александр Лось в эфире “Романенко Беседы” .

“Речь идет, конечно же, об оформлении юридического статуса. То есть, нужна организация, это не может быть ФОП, как мы здесь до эфира шутили. Естественно, речь идет о серьезной организации, серьезных инвестициях”, - сказал Александр Лось.

Он отметил, что создание беспилотника обойдется в около 10 млн долларов за единицу, что сравнимо с самолетом.

“Но поскольку речь идет о комплексах, ведь нужны наземные станции, как мы с вами знаем и уже видим, вы упомянули, на примере Байрактаров, которые уж в Украине инсталлируются все эти наземные приемо-передающие станции управления. Объединяются в сеть. Такую же систему, естественно, планируем развивать и мы. Но свою, украинскую”, - добавил Лось.

По его словам, это инициатива частных лиц, но совместно с государственными структурами и предприятиями-поставщиками.

“Я не считал бы его тяжелым. Это не класса “Охотник”. “Охотник” - это уж слишком тяжелый. И действительно, они его планируют применять, то, о чем я и говорил, в автономном режиме. То есть, сейчас он учится летать, но предвижу, что через 7 лет будет очень опасная ударная наступательная сила. Для того, чтобы развернуть проект, до ввода в строй - в идеале, да (понадобиться 7 лет - ред.). Мне бы хотелось, чтобы через 7 лет эти машины заступили на боевое дежурство. С технологической точки зрения в нашем авиационном мире - это не фантастика”, - подчеркнул Александр Лось.

Напомним, как сообщала Politeka , Вовнянко рассказал, во сколько обойдется создание украинских беспилотников .