Глава наблюдательного совета Ассоциации Биоэнергетиков Украины, народный депутат 4-го созыва Владимир Майстришин в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал, как решить тарифную проблему.

Он напомнил, как председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев обосновал повышение цены на украинский газ.

«Коболева спросили: «Вы подняли цену на газ украинской добычи в несколько раз и продаете своему же населению по этой цене». Он признался, что в этом повышении цены есть налоги. С этого же налога платятся пенсии, субсидии и тому подобное. То есть мы перешли на дополнительный налог уплаты на газ без Верховной Рады. То есть Верховная Рада устранилась от этого налога. Возможно, в этом есть смысл. Но вы должны откровенно показать, какой налог вы платите, куда эти налоги идут», - говорит Майстришин.

Он назвал НАК «Нафтогаз» «большим пылесосом».

«Он отбирает деньги за счет тарифа и затем перераспределяет в бюджет. То есть появился другой центр распределения средств. Но распределение средств определяется Государственным бюджетом Украины», - констатирует эксперт.

Майстришин согласился с утверждением, что НАК «Нафтогаз» – это налоговый агент, который не является прозрачным и не соответствует справедливости.

По его мнению, цены надо было бы отрегулировать, чтобы они соответствовали экономической себестоимости.

«За последние 4 года НАК «Нафтогаз» направил более 200 млрд грн на развитие газовой отрасли. То есть на увеличение добычи газа. Достигли уменьшения деградации скважин всего-навсего и увеличили до миллиарда кубов. То есть стоимость вот этого миллиарда кубов газа нам обошлась в 200 млрд», - заявил он.

Майстришин отметил, что тарифную политику можно решить только тогда, когда мы устраним монополиста с газового рынка.

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