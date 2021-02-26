В Украине нельзя установить мусоросжигательный завод в каждый подъезд, поскольку он должен быть мощным и дорогим, а его окупаемость составляет 10-15 лет.

Об этом сказал глава наблюдательного совета Ассоциации Биоенергетиков Украины Владимир Майстришин в программе “Романенко Беседы”.

"Возможно ли делать мусоросжигательный завод в каждом подъезде? Невозможно. Для того, чтобы выполнить все нормы и, чтобы оно действительно не вредило нашему здоровью и окружающей среде - там должен быть мощный завод. Такие мусоросжигательные заводы должны работать в областных центрах, или около них. Где есть большая генерация этого мусора. Еще есть такое понятие, как морфология этого мусора. То есть, мы немножко не так его формируем, как в Европе", - сказал Владимир Майстришин.

Он отметил, что в Украине мало ходят в рестораны, тогда как в Европе там обедают, ужинают.

"Соответственно, у нас другая схема формирования этого мусора. Но к чему я говорю - что энергетика немножко другая его. И потому, чтобы иметь значительную энергетику, чтобы оно окупалось - надо иметь большую генерацию мусора. Например, все же знают о проблеме Львова. То есть, он уже там столько лет - 5, больше лет, борется с этим мусором, развозит по всей Украине, но построить его - крайне очень сложно. В том числе по причине, что нет экономики", - добавил эксперт.

Он отметил, что мусороперерабатывающий завод окупает себя за 10 лет.

"В этом есть проблема, что не хватает средств. Скажем так, на возвращение средств этого строительства. Там, 15 лет, больше 10 лет точно. Мусоросжигательный завод сегодня никто не построит", - резюмировал Майстришин.

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