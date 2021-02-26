C 1 марта в Украине повысят пенсии. Будет проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен.

Об этом в своем новом выпуске программы «Суть событий» на YouTube рассказала журналистка Катерина Котенкова.

«По поводу 11% индексации – здесь есть опасения, что не на 11 %, а намного скромнее проиндексируют пенсии. Индексация пенсий коснется 6,9 миллиона украинских пенсионеров, это более половины всех получателей пенсионных выплат. При этом уже известен размер средней зарплаты по Украине за 2020 год, исходя из которого и будут высчитывать процент индексации», - сказала в новом выпуске Котенкова.

По ее словам, предварительно пенсию проиндексируют на 11%.

«Но это не значит, что обновленная пенсия будет на 11% выше той, которую вы получаете сейчас. Прибавка будет ощутимо скромнее», - добавляет Котенкова.

Журналистка объясняет, почему происходит именно так.

«Дело в том, что индексация пенсии касается не всей выплаты, а лишь самого тела пенсии. Все остальные доплаты, которые начисляются дополнительно не индексируются. Они остаются прежними. Поэтому анонсированного 11%-ого повышения пенсии ждать не стоит», - резюмирует она.

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