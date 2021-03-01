На мировую экономику надвигается очередной финансовый кризис. Чем он может обернуться для Украины?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает футуролог Андрей Длигач.

«Собственно, кризис начался ещё в 2020 году, и он до сих пор не решён. Мир залил его деньгами вместо того, чтобы решить на системно-структурном уровне. Сейчас, с приходом к власти Байдена, ситуация чуть улучшилась. Теперь будет меньше торговых войн. Но это всё равно не решает проблем гигантского количества излишних денег в мире, переоцененности компаний на фондовых рынках», - говорит гость программы.

По его словам, биткойн – это никакое не будущее, это эманации прошлого, которые пытаются выдать себя за будущее. Будущее – неокапитализм и посткапитализм – построены на принципиально других логических моделях. Биткойн – это лишь игра, способ перераспределения ресурсов от тех, кто надеется, к тем, кто реально управляет. Человек в этой игре – пешка.

«В Украине подобная ситуация. Мы – не субъект, причём во всех смыслах: и Украина как страна не является субъектом, ни внутри страны нет субъекта, который бы выстраивал стратегию и добивался её воплощения. Поэтому у нас нет судебной реформы, нет фондового рынка, нет налоговой реформы, поэтому правоохранительные органы действуют в интересах определённых кланов», - считает Андрей Длигач.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт рассказал о предпосылках нового мирового экономического кризиса .