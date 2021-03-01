Стоимость на пищевые продукты в марте снова взлетит вверх. Чем запастись заранее? Подробнее в своем новом выпуске программы «Суть событий» на YouTube рассказала журналистка Екатерина Котенкова.

«Больше всего за прошедший год подорожали куриные яйца, и это, по словам экспертов, еще не конец — перед Пасхой следует ожидать нового витка цен на этот продукт. Об этом сообщили аналитики ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», - сообщила Котенкова.

Эксперт отмечает, что вместе с яйцами подорожают подсолнечное масло, молоко и хлеб. Цены повышают из-за заоблачных тарифов на электроэнергию и плату за корм для скота и птицы.

Стоимость зерновых культур планируют поднять еще больше. К Пасхе расценки на мясо также изменятся. Свинина будет стоить около 130 гривен за килограмм, а куриное филе подорожает на 5 гривен.

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