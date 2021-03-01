Стоимость на пищевые продукты в марте снова взлетит вверх. Чем запастись заранее? Подробнее в своем новом выпуске программы «Суть событий» на YouTube рассказала журналистка Екатерина Котенкова.
«Больше всего за прошедший год подорожали куриные яйца, и это, по словам экспертов, еще не конец — перед Пасхой следует ожидать нового витка цен на этот продукт. Об этом сообщили аналитики ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», - сообщила Котенкова.
Эксперт отмечает, что вместе с яйцами подорожают подсолнечное масло, молоко и хлеб. Цены повышают из-за заоблачных тарифов на электроэнергию и плату за корм для скота и птицы.
Стоимость зерновых культур планируют поднять еще больше. К Пасхе расценки на мясо также изменятся. Свинина будет стоить около 130 гривен за килограмм, а куриное филе подорожает на 5 гривен.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что Майстришин рассказал, как решить тарифную проблему.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Беременная жена "Холостяка" Добрынина поразила кадрами без лифчика и в расстегнутых штанах: "Максимум удовольствия…"
Комаров из «Мир наизнанку» попал в неприятную ситуацию на борту самолета: кадры конфуза
Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
Ранняя весна отменяется, украинцев огорошили прогнозом погоды и предупредили об опасности: "1 и 2 марта..."
Кроме того, Фурман рассказал, как построить успешное государство.