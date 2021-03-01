Как повлияет повышение пенсий, которое планируется 1 марта на жизнь украинцев? Стоит ли ожидать чего-то большего от государства?
В своем новом выпуске программы «Суть событий» на YouTube раскрыла тему журналистка Екатерина Котенкова.
По ее словам, выплаты повысят на 11%. Пенсионерам от 80 лет будет приходить надбавка в сумме 500 гривен. Индексация значительно не почувствуется.
Повысят выплаты большей части пенсионеров страны, а это 6,9 миллиона украинцев. Определять процент начислений будут от средней заработной платы гражданина.
«Дело в том, что индексация пенсии касается не всей выплаты, а лишь самого тела пенсии. Все остальные доплаты, которые начисляются, дополнительно не индексируются. Они остаются прежними. Поэтому анонсированного 11%-ого повышения пенсии ждать не стоит», - подводит итоги журналистка.
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Напомним, ранее Знай.ua передал слова Котенковой о том, что прожиточный минимум копеечный и выжить за него невозможно.
Также Котенкова заявила, что она не надеется на государство, ведь нужно самостоятельно собирать себе на пенсию.