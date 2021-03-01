Поступления с таможни на сегодня составляют 40% от всего бюджета. В прошлом году таможня перечислила в бюджет 360 млрд грн

По мнению Анатолия Макаренко, таможня находится в полной зависимости от Министерства финансов, что приводит к чрезвычайным проблем в управлении и создает очаг коррупции, об этом он рассказал в программе «Монолог Макаренко».

«Это ненормально когда, не отвечая за результаты работы таможни, Министерство финансов пытается через кадровые инструменты влиять и фактически останавливать развитие таможенной службы», - сказал Макаренко.

Эксперт считает, что таможня должна получить статус центрального органа исполнительной власти, это даст больше пространства для управления службой и спасёт кадровый потенциал.

«На сегодня руководитель таможенной службы не может назначить исполняющего обязанности заместителя начальника каждой из 26 таможен, не согласовав это с Министерством финансов. Это позор для нашей страны, это создает чрезвычайные трудности в самоуправлении», - убежден Макаренко.

По мнению ведущего, организовав работу Таможенной службы Украины должным образом, защитив права таможенников, поставив достойный контроль, изгнав из зон таможенного контроля «колядников» и дав возможность руководителям сделать кадровое наполнение, государство получит результат.

Напомним, Politeka распространяла мнение Анатолия Макаренко, что Таможенная служба в состоянии деформации.

Ранее Politeka публиковала мнение Анатолия Макаренко про реформу украинской таможни: «После каждого шага все больше превращается в руины".