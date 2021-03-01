Введение фискализации увеличит расходы ФЛП минимум на 100 тыс. грн в год, что заставит предпринимателей закладывать эти средства в стоимость своих товаров или услуг.
Об этом сказал один из лидеров “Save ФОП” Сергей Доротич в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
"Перспектива введения дополнительного учета с первичной документацией для микропредпринимателей - это дополнительные расходы как минимум 100 тыс. грн в год. Это те расходы, которые нужно закладывать в стоимость своих товаров, услуг. И конечно, каждый понимает, что да, сейчас меня еще оставили под ударом. К сожалению, уже часть наших коллег, которые продают бытовую технику, ну, это очень громкое название, зарядка от телефона - это уже техника, требующая фискализации. Это, например, ремонт ювелирных изделий подпадает. Это реализация каких-то даже серебряных или изделий из недрагоценных камней. Вся эта ювелирка - она вся подлежит фискализации так же, как семейные аптеки", - сказал Сергей Доротич.
Он отметил, что для большей части предпринимателей есть отсрочка до 1 января 2022 года, но для них это ожидание еще хуже.
"Предприниматели понимают, что их хотят казнить. Как свободных украинцев, и лично я рассматриваю сегодняшнюю борьбу с микробизнесом - это борьба со свободными, независимыми украинцами, которые сами формируют свою повестку дня. Не зависящие от воли какого-то босса", - добавил лидер.
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