Заявления премьер-министра Шмыгаля о том, что власть реализует стратегию снижения тарифов на коммунальные услуги, на самом деле призрачны и только пускают пыль в глаза.

Об этом заявила журналистка Екатерина Котенкова в программе «Суть событий».

Премьер назвал новую цену, по которой украинцы будут покупать газ после окончания отопительного сезона - 6, 99 грн за куб. Те же, кто не сможет оплатить счет за коммунальные услуги, смогут воспользоваться субсидиями.

«Министр заявил, что эта цена "справедливая", но я с этим не согласна», - комментирует журналистка. Котенкова отмечает, что новая цена не совсем уж и нова: столько же стоил газ у некоторых поставщиков, которые снизили его стоимость по доброй воле.

Пустыми обещаниями она называет и слова премьера о том, что Нацкомиссия максимальным установила тариф на распределение газа 1,79 грн, а власть уже подписала меморандум с городскими головами. «Шмыгаль пообещал - тарифы расти не будут, но в Министерстве экономики заявили, что цена на газ вырастет на 20 процентов, электроэнергию - на 38-52, отопление на 16-18», - аргументирует свою позицию Котенкова.

Итак, журналистка утверждает, что все же стоит рассчитывать на рост тарифов в 2022 году, а слова Шмыгаля имеют целью лишь ввести украинцев в заблуждение.

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