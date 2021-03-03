В Украине каждый следующий шаг достигается не путем компромисса, а путем отстранения или даже уничтожения конкурента. Так в эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева политический философ и руководитель стратегической группы планирования «София» Андрей Ермолаев, а также рассказал о последствиях отсутствия вУкраине планового долгосрочного стратегирования.

«Мы видим, какое количество конфликтов из-заэтого, потому что без этой сферы стратегирования социальные субъекты, корпорации вынуждены бесконечно находится в режиме выживания и выработке тактик выживания, иногда любой ценой», - говорит эксперт.

Он отметил, что когда-то сформулировал парадигму,которая, по его мнению, отображает происходящее с нами: мы вынужденно научились жить и живем в режиме конфликта, как способа развития. Таким образом Украина развивается, как конфликтная страна.

«А что это значит на практике? Что наш следующий шаг,кстати, не всегда эффективный в плане нового экономического положения и каких-то политических изменений, достигается не путем, если не консенсуса, то компромисса, взаимопонимания, взаимоподдержки, а путем победы какой-то части над другой, путем выброса своего конкурента из системы, иногда подавление и даже уничтожение», - заявляет Ермолаев.

Он предлагает посмотреть, в каком состоянии находится Украина в 2021 году: мы лишены целого ряда отраслей, которые просто уничтожены в силу жесткой конкурентнойборьбы внутри. Это отражается и на жизни граждан, ведь это тысячи рабочих мест и поощрение трудовой миграции.По этим причинам, среди прочих, мы также потеряли две крупные территории – АР Крым и большую индустриальную часть Донбасса, которые сейчас находятся за пределами контроля национального правительства.

«В одном случае у нас такая незримая граница и непонятно, каково будущее взаимоотношений с нашей бывшей автономной республикой, а во втором случае – буквально война.Мы потеряли коммуникации с миллионами наших вчерашних сограждан, которые оказались в другом гражданском пространстве, социальном, экономическом, ментальном. И самое интересное, что это не мешает тем, кто остался на этой территории, создавать некий новый проект из остатков, смирившись практически с этими потерями», - говорит Ермолаев.

Ранее Ермолаев рассказал, что выработку будущего государства обеспечивают три главные элемента.

Также Politeka сообщала, что Андрусив заявил, что главной проблемой украинской власти является неподготовленные к государственным службам кадры.