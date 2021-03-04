Стоит ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость? Каких последствий в этой области следует ждать от пандемии коронавируса?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает украинско-американский бизнесмен, эксперт в области криптовалют Марк Гинзбург.

«Сам я в эти новые технологии, в искусственный интеллект, в блокчейн пришёл из девелопмента. Основные свои капиталы я заработал на строительстве. Естественно, многие нынешние застройщики – это мои друзья. Я понимаю, что сейчас вызову своим ответом их неудовольствие, но всё-таки: я исключительный противник инвестирования в недвижимость», - заявляет он.

По словам Гинзбурга, сейчас все сосредоточены на коронавирусе. А эта ситуация закрыла от нас иную проблему, намного более серьёзную: мы находимся даже не в начале, а ближе к середине большого системного экономического кризиса. Худшее ещё впереди. Этот кризис обозначился ещё в середине 2019 года. Но ранее эпидемии большей частью существовали в реальной жизни, а эта – в информационном пространстве. Поэтому она вряд ли закончится. По библейской терминологии, мы сейчас находимся в конце времён.

«Я думаю, речь идёт о полной перезагрузке нынешней системы. Илон Маск называет искусственный интеллект исчадием ада, Стивен Хокинг называл его приход концом эры человечества, Билл Гейтс утверждает, что последствия от него будут сильнее, чем от ядерной катастрофы. Произойдут исключительно серьёзные системные изменения во всём. В этом новом мире нет кнопки перезагрузки – есть инструкция по перезагрузке», - говорит Марк Гинзбург.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал об инновациях в киевском «Динамо».

Также на этом ресурсе рассматривались перспективы рынка недвижимости.