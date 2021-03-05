В программе «Скажи-ка, дядя» экономист Алексей Кущ рассказал, почему не желательно было снижать ЕСВ.

«После снижения ЕСВ, люди должны были получить на 16% больше зарплату, но этого не произошло. Подобные реформы не пойдут на пользу», - заверил Кущ.

По его словам, уменьшение ЕСВ это плюс десятков миллиардов гривен к прибыли предприятий, банков, научных и проектных учреждений, поскольку у них работают много рабочих, которые получают официальную зарплату.

Кущ вспоминает, что Яценюк гордился снижением ЕСВ с 38% до 22%, но это достижение не пошло на пользу Украине.

Эксперт говорит, что пенсионный фонд существует за счет наших налогов. Из бюджета 100 млрд. гривен выделили на покрытие дефицита пенсионного фонда.

Напомним, Politeka ранее сообщала, что Украина может проиграть Китаю арбитражный спор на 3,5 млрд долларов .