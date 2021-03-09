Если рассматривать Арсена Авакова как отдельного, самостоятельного политика, то может ли этот политик быть центристом?

Свой комментарий по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает заместитель директора ОО «Общественный аудит», специалист в области права Андрей Вигиринский.

«Центристская позиция Авакова чувствуется в диалоге с Гордоном – особенно в той части, которая касается трёхсот тысяч подчинённых. Когда он говорит о катерах, то говорит не только об охране прибрежной линии. Он рассказывает, как на предприятие приехали британцы, посмотрели и говорят: а у нас ещё есть контракт в Африке – поучаствуете? То есть дело уже касается экономики, ВВП, рабочих мест, и так далее», - говорит гость программы.

По его словам, Аваков чётко формулирует, какие проблемы есть в Кабмине и в стране. Он говорит не о тарифах, а об экономической самодостаточности страны. Чего хотят граждане страны – если подняться на уровень выше тарифов, медицины и так далее? Ведь они не будут обращать на всё это внимания, если зарабатывают достаточно денег, чтобы обеспечить себе надлежащую медицину и оплатить коммунальные тарифы. Следовательно, граждане хотят хорошо зарабатывать в своей стране.

«Украина должна стать экономически самодостаточной страной с высоким уровнем ВВП и доходов граждан. Это является ключевым моментом экономической стратегии и центристской позиции», - подчёркивает Андрей Вигиринский.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт дал характеристику деятельности Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра.

Также Вигиринский прокомментировал информацию о финансировании украинских телеканалов из России.