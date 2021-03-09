Сохранится ли в будущем профессия коллектора?

На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает футуролог, писатель и общественный деятель Алексей Толкачёв.

«Нет, коллекторов не будет. Я не считаю, что деньги в будущем будут дефицитным товаром. Ведь деньги – это не платёжное средство, а идеальный товар, который всегда и везде продаётся. Проблема в том, что сейчас это дефицитный товар, его не хватает на всех. Соответственно, в обществе создаются такие условия, что мы должны перегрызать друг другу глотки в борьбе за этот товар», - говорит эксперт.

По его словам, до тех пор, пока этот товар остаётся дефицитным, будут существовать и коллекторы. Будут и голодные, и несчастные, и обездоленные. Но в будущее деньги обеспечат равномерный обмен, который позволит каждому человеку довольствоваться необходимым. Но это не коммунизм, где каждый получает по потребностям. Деньги станут инструментом обмена.

«Нам говорят: вот товары и услуги, а вот деньги. Если напечатать ещё денег, они станут давить на товары и услуги, а те станут расти в цене. Но при этом умалчивают вот о чём: с той стороны, где деньги, значится не только их объём, но и коэффициент скорости обращения. А ведь количество крови у нас в организме не меняется в зависимости от того, лежим мы или бегаем, меняется только скорость её обращения. Кризисы 2008 и 2014 годов были вызваны именно тем, что денег не хватало, скорость их обращения замедлилась», - считает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал украинцев сделать победу в войне своей главной целью.

Также Толкачёв отметил, что Украина не была готова к отражению российской агрессии.