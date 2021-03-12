В программе «Суть событий» журналистка Екатерина Котенкова рассказала о деталях пенсионной реформы и что следует ожидать от нее.

«В высоких кабинетах посчитали, что остается один выход: обязать украинцев и их работодателей отчислять деньги на пенсии в рамках второго уровня накопления. Согласно принятому к рассмотрению на текущей сессии законопроекту, поданного нардепами во главе с председателем Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой, это в общем случае 2% от работодателя и 1% от работника, хотя в правительстве не раз предлагали удерживать не более – 2 % ЕСВ и 2% налога на доходы физлиц. А по желанию человек сможет увеличить взносы, и тогда его работодатель должен будет пропорционально дополнить их своими взносами до 5% от зарплаты работника», - отметила Котенкова.

По словам журналистки, новая реформа приведет к перекачке денежных средств от бизнеса и работников к неким пенсионным фондам. И пока непонятно, будет ли реализовано обещание премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что на соответствующий процент снизится и ставка по ЕСВ и НДФЛ, чтобы не увеличивать текущую налоговую нагрузку на бизнес и работников. Однако, судя по законодательным инициативам, налоговая нагрузка возрастет.

«Но в любом случае речь идет о десятках миллиардов гривен в год. Куда же пойдут эти средства? Финансовый аналитик Алексей Кущ расписал рабочую схему пенсионной системы второго уровня, на котором прием вкладов и выплаты обеспечивает накопительный фонд, а аудит операций – административный офис. Персонифицированный учет участников осуществляет ПФУ. А вот непосредственным инвестированием денег вкладчиков занимаются компании по управлению активами», - сказала Котенкова.

Также журналистка отметила, что еще будут банки-хранители, которые отвечают за сохранность этих активов. Ключевая роль в схеме будет в советы накопительного фонда, которому предстоит выбирать частные компании по управлению активами и банки-хранители, допущенные к операциям с пенсионными активами.

«Вот вам и точка, где будут концентрироваться колоссальные финансовые ресурсы, которыми можно управлять. Таким образом, десятки миллиардов гривен в год будут сниматься с бизнеса и работников, чтобы пойти на «сохранение и приумножение» избранным компаниям по управлению активами», - подчеркнула ведущая.

«Вывод таков: накопительную систему пенсий государство не страхует – все на свой страх и риск. И нет гарантии, что некоторое время спустя все это не рухнет. Сначала речь шла о повышении пенсионного возраста, потом заговорили о минимальном страховом стаже. Если у государства не хватает налогов и взносов для социальных выплат, нужно искать другие ресурсы», - подвела итоги Котенкова.

Напомним, Politeka распространяла, что Котенкова рассказала о деталях наложения санкций на Коломойского .