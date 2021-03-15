В программе «Романенко.Беседы» украинский философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев подробно разобрал тему консорциума касаемо предприятий с СНГ.

«Тема консорциума тесно упиралась в вопрос, будет ли Украина участником евроазиатских интеграционных процессов. Показатель эффективности экономических союзов СНГ «пробуксировал», которые Украина инициировала, но фактически туда не входила. Кучма в 1993 году подписывал программное заявление, но по разным внутриполитическим и не только экономическим причинам, решение в Украине принято не было», - отметил Ермолаев.

По мнению политолога, когда начался активный процесс внедрения новой и более глубокой интеграции, связанной с идеей ЕврАзЭс. Где таможенный союз, а затем и единое экономическое пространство рассматривались, как «разные глубины» интеграции стран-участников.

«Частью интеграционных процессов стало создание новых региональных промышленных связей и формирования крупных международных компаний, где главную роль играли бы государственные монополисты», - заявил Ермолаев.

По словам гостя программы, Украина в этом смысле была бы важна для нового интеграционного проекта, которым лоббировала Россия, не только как рынок или источник высокотехнологичного производства, но и как участник сложной континентальной инфраструктуры.

«Транспорт энергетический, железнодорожный и авиасообщение – все это предполагалось как развитие единой надгосударственной инфраструктуры, в которой бы принимали участие государства, их активы и крупные компании, которые уже фактически функционировали на уровне негласных совместных бизнес-предприятий», - подчеркнул политолог.

Напомним, на Politeka публиковалось, что Друзенко объяснил, почему отношения Украины с США строятся на неравноправном партнерстве .