Игорь Смелянский в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, почему решил возглавить «Укрпочту».

«Я всегда могу вернуться обратно в частный бизнес. У меня три образования, большой опыт… А чего терять? Уволить меня всегда успеют. Я всегда говорил, всем объяснял, что у меня есть два варианта: 1) я закончу реформу «Укрпочты», 2) меня уволят, я больше времени проведу с семьей и заработаю больше денег. Меня устраивают оба варианта, поэтому, собственно, терять нечего было, почему бы и нет», - говорит он.

Смелянский не гордится тем, что «Укрпочта» стала прибыльнее. По его словам, прибыль не есть самоцелью.

«Как-то стыдно показывать прибыль, пока у тебя в отделениях нет туалета. Я всегда говорил, что первые 5 лет нужно построить хорошую адекватную инфраструктуру, а потом на ней зарабатывать. У нас очень простая стратегия. Мы должны показать ровно столько прибыли, сколько нужно для привлечения долгосрочных кредитов для развития инфраструктуры, постройки сортировочных центров, машины… Потому что инфраструктура не может жить за короткие деньги», - подчеркнул СЕО «Укрпочты».

Он пожаловался, что из-за сложных государственных процедур иногда не удается усовершенствовать отделения «Укрпочты».

«Мне каждый раз очень неприятно, когда остаются деньги, и из-за каких-то сложных государственных процедур я их не могу потратить. Например, сделать еще какой-нибудь очередной ремонт или купить какую-то очередную машину или компьютер», - рассказал Смелянский.

Глава компании отмечает, что 95% почт мира получают субсидии. А «Укрпочта» является уникальной, потому что субсидирует государство.

Также он добавил, что половина услуг «Укрпочты» несут убытки.

«Должна быть честная оплата. При этом очень легко дискредитировать любую реформу. Например, мы сейчас предоставляем все государственные услуги, абсолютно все, это половина нашей выручки – 55% – они все убыточные. То есть у меня половина убыточной выручки, но это ж никого не интересует. Люди ж хотят прийти и получить посылку, желательно еще без очереди. С другой стороны, есть мои частные конкуренты, но мы играем чуть-чуть по другим правилам», - констатирует эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что работница «Укрпочты» прославилась после отказа говорить на украинском языке .