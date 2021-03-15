СЕО «Укрпочты» Игорь Смелянский в программе «Субъективно с Яникой Мерило» заявил, что может давать лекции, как через Prozorro выдоить огромную сумму с государственной компании.

«Например, ты государственная компания и тебе нужен бензин. И ты сыграла на бензин. Выиграла замечательная компания из общежития и говорит: «Вот, пожалуйста, контракт, вот вам талоны, езжайте на заправку и заправляйтесь». Ты приезжаешь, они говорят: «Слушайте, так ничего же не заплатили, это пустые талоны, мы не заправляем вас». Ты звонишь и говоришь: «Где бензин?». Говорят: «Смотрите, 20% талонов назад – будет бензин. 20% талонов назад не отдали – не будет бензина». А теперь ты везешь пенсии. Ты же государственная компания, ты не можешь достать наличные заправиться. У тебя варианты или отдать, или никуда машины не поедут», - говорит эксперт.

По его словам, он может привести миллион примеров, как обманывали Prozorro. В то же время Смелянский подчеркивает, что Prozorro помогает бороться с коррупцией.

«Prozorro – это хороший инструмент для коммодитиз, он действительно помогает бороться с коррупцией. Но тендер пишут живые люди. Я могу написать, что мне нужна машинка, обязательно, чтоб ремень был серый и 20 см от плеча. И выиграет ровно та машинка, которая мне нужна», - рассказал СЕО «Укрпочты».

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