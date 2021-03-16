Какое значение будут иметь последние важнейшие исследования космоса для экономического и промышленного развития мира, объяснил в своем блоге экономист Руслан Бизяев.

«Разработка космических ресурсов становится новым большим вызовом для ведущих экономик Земли», - утверждает эксперт. Как пишет Politeka.net, в частности он приводит данные, что в декабре 2020 года китайская миссия успешно доставила на Землю 2 килограмма лунного грунта, а австралийская - вещество с астероида Рюгу.

По мнению Бизяева, результаты двух вышеназванных миссий уже могут свидетельствовать о начале эпохи промышленного освоения космоса. Он сообщает, что космический рынок в современном мире достиг 366 миллиардов долларов, а большую его часть составляет коммерческий сегмент.

Эксперт также отмечает динамику космического рынка. Например, Маск вывел на орбиту около тысячи спутников связи, хотя это еще далеко от запланированных 42 тысяч, а НАСА планирует в следующем году отправить миссию к астероиду Психея, целью которой будет доставка различных металлов. «Сырье из космоса нескончаемо, и его вовлечение в экономику способно обеспечить столетия роста», - утверждает Бизяев.

Он снова вспоминает астероид Рюгу, к которому отправлялась австралийская миссия, ведь он - околоземной, следовательно, разница с земной скоростью довольно низкая. Поэтому, как считает Руслан Бизяев, именно отсюда начнется массовое изучение астероидов, и добавляет, что для этого уже ведутся необходимые разработки. Одна из них - стартап Momentus, авторство которого принадлежит Михаилу Кокоричу. В частности, уже изготовлено двигатель, топливо для которого можно экстрагировать из этого астероида.

Напоминаем, Бизяев считает строительство промышленной лунной базы первой стадией развития космической экономики.

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