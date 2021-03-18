Формальный Китай не пойдет далеко в противостоянии с Украиной, поскольку для него важна торговля между странами.
Об этом сказал политолог Руслан Бортник в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Для Китая торговля с Украиной важна. Сельскохозяйственная продукция важна, потому что она таким образом балансирует других поставщиков. То есть, этот элемент близок к критическому китайскому экспорту, но не смертельно. В принципе, Китай может далеко зайти, хотя не в тактике, не в привычках Китая идти на рожон, обострять противостояние, вводить какие-то санкции серьезные”, - сказал Руслан Бортник.
Он отметил, что Китай не любит такой политики и всегда пытается действовать за кулисами, сохраняя экономический интерес.
“Поэтому, я думаю, что далеко в отношении Украины формальный Китай не пойдет. Но международные суды, ограничения украинских поставок через инструменты административные без публикации указа о запрете - вполне возможный и реальный сценарий. Китай понимает, что будучи первым торговым партнером Украины - он может нанести очень существенный ущерб Украине социально-экономический, ограничивая эту торговлю. Мы же не можем ущерба существенного Китаю нанести”, - подчеркнул политолог.
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