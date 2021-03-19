Свои мысли по поводу патерналистичности украинской общественности выразил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» предприниматель Павел Себастьянович. Он также обосновал настрой людей против бизнеса обвинением его в цене на газ.
«Vox.ua тоже сделал какой-то опрос и сказал, что украинцы патерналисты, не любят бизнес и все», - рассказывает гость программы. Тем не менее, он приводит результаты исследования США, которые оказались аналогичными украинским.
В американской среде предубеждения к крупному бизнесу объясняются его связями с властью. В то же время отношение к малому бизнесу, отмечает Себастьянович, у них противоположное - ближе к положительному.
Если говорить об украинской ситуации, то, рассказывает он, люди обычно не разделяют большой и малый бизнес, обвиняя оба в цене на газ. «Это бизнес все им продает, не понимая, как появляется эта цена», - описывает Себастьянович мнение общества.
Напоминаем, Шимальский рассказал, что такое колея зависимости и как она определяет развитие страны.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
"Холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет"
Надя Дорофеева засветила "ложбинку греха", пококетничав перед зеркалом: "Хороший день..."
Тина Кароль без трусов ужаснула нескромным поведением в компании мужчины: "Сыну будет стыдно"
Винник, скрывающий личную жизнь, рассекретил свою новую "половинку": "Вы очень милая пара"
Ранее Politeka сообщала о том, что Ермолаев рассказал о дальнейшем развитии газовой промышленности Украины.