Свои мысли по поводу патерналистичности украинской общественности выразил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» предприниматель Павел Себастьянович. Он также обосновал настрой людей против бизнеса обвинением его в цене на газ.

«Vox.ua тоже сделал какой-то опрос и сказал, что украинцы патерналисты, не любят бизнес и все», - рассказывает гость программы. Тем не менее, он приводит результаты исследования США, которые оказались аналогичными украинским.

В американской среде предубеждения к крупному бизнесу объясняются его связями с властью. В то же время отношение к малому бизнесу, отмечает Себастьянович, у них противоположное - ближе к положительному.

Если говорить об украинской ситуации, то, рассказывает он, люди обычно не разделяют большой и малый бизнес, обвиняя оба в цене на газ. «Это бизнес все им продает, не понимая, как появляется эта цена», - описывает Себастьянович мнение общества.

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